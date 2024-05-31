Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşım...
HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 31, 2024
Renklerine, tarihine ait olduğun;
formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,
hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme… pic.twitter.com/9UovR9NY5P
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