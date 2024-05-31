Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 18:17
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşım...

 


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