Fenerbahçe isteklerini yerine getirdi! Wilfried Zaha karar verecek
Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu Wilfried Zaha, kariyeriyle ilgili kararı bu hafta netleştirecek.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın geleceği netleşiyor.
İngiliz basınından Evening Standard'da yer alan habere göre; Zaha, bu hafta kararını kendisi ile ilgilenen kulüplere iletecek.
TÜM İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLDİ
Fenerbahçe'nin dışında Zaha ile ilgilenen kulüpler arasında Lazio, Al Nassr ve Crystal Palace bulunuyor.
Wilfried Zaha'nın tüm isteklerini yerine getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncuya yıllık 4.5 milyon Euro maaş önerdi.
Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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