Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

İngiliz ekibinin 65'te ve Fenerbahçe'nin 75. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla geçersiz sayıldı.

5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, 11 puanda kaldı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Aston Villa ise puanını 18'e çıkardı.

FENERBAHÇE SON HAFTA ROMANYA'DA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Rumen ekibi FCSB'ye 29 Ocak'ta konuk olacak. Aston Villa ise Salzburg'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Asensio, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Duran, Kerem.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

90' SARI KART | Aston Villa'da Kerem'e faul yapan Bogarde sarı kart gördü.

90' Aston Villa'da Tielemans oyundan çıkarken Hemmings dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

89' SARI KART | Aston Villa'da Tielemans sarı kart gördü.

88' SARI KART | Fenerbahçe'de Watkins'e faul yapan Skriniar sarı kart gördü.

79' SARI KART | Fenerbahçe'de Mert, Garica'yı çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.

78' SARI KART | Aston Villa'da Lindelof, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' GOL İPTAL | Kerem'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

75' GOL | Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

74' Aston Villa'da dört oyuncu değşikliği... Rogers, Buendia, Sancho ve Cash oyundan çıkarken, Guessand, Onana, Garcia ve Maatsen oyunda.

73' Fenerbahçe'de İsmail oyundan çıkarken Edson Alvarez dahil oldu.

71' Fenerbahçe'de İsmail baskı sonucu topu kaptı ve sol ayakla sert bir şut çekti. Kaleci Bizot topu kornere çeldi.

67' Fenerbahçe'de savunma arkasına sarkan Kerem, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu ayaklarıyla çıkardı.

65' GOL İPTAL | İsmail'in kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

62' Talisca ceza sahası dışında kaleyi karşısına aldı ve şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kontrol etti.

61' Savunma arkasına sarkan Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.

59' Fenerbahçe'de Asensio önünü boşattı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Top Talisca'ya çarptı.

56' Fenerbahçe'de Nene ile Semedo oyundan çıkarken Talisca ile Yiğit Efe dahil oldu.

53' SARI KART | Aston Villa'da Lucas Digne sarı kart gördü.

53' Kale ağzında Sancho'nun şutun Skriniar adeta vücudunu siper etti ve golü önledi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

45' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

44' SARI KART | Fenerbahçe'de hakeme itiraz eden Nene sarı kart gördü.

34' Temsilcimizde Fred yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

32' Sağ kanattan Fred'in arka direğe yaptığı orta, Semedo'ya gelmeden kaleci Bizot kontrol etti.

29' Aston Villa'da Matty Cash çizgiye yakın noktada Semedo'ya faul yaptı.

25' Aston Villa'da Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, İsmail'in kafasından seken topa kale ağzında Jadon Sancho kafa vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi.

25' GOL | Jadon Sancho, İngilizleri öne geçiren golü kaydetti.

15' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanatta rakibinden şık sıyrıldı orta alana doğru topu taşıdı. Pasını savunma arkasına sarkan Kerem'e attı. Kerem topa yetişecekken, kaleci son anda açıldı ve topu uzaklaştırdı.

13' Orta alandaki ikili mücadelede Buendia, Nene'ye faul yaptı.

11' Temsilcimizde Fred kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Bizot'ta kaldı.

5' Aston Villa'da Morgan Rogers sağ çaprazdan ceza sahasına girdi şutunu çekmeden önce Oosterwolde kayarak yetişti ve topu kornere attı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.