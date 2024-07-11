Fenerbahçe Kadın Voleybol, Marco Fenoglio'ya emanet

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:54
Fenerbahçe Kadın Voleybol, Marco Fenoglio'ya emanet
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Polonya ekiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'i son olarak çalıştıran 54 yaşındaki başantrenörle anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayla ilgili "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio'ya ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." açıklamasında bulundu.


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