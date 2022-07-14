Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya gönderiyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:38

Fenerbahçe, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı 2. ön eleme turuyla başlayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev oldu.

Takımlar, bu eşleşmede kullanacakları 25 kişilik oyuncu listesini bu geceye kadar UEFA’ya bildirecek. 25 oyuncunun gireceği listede teknik direktör Jorge Jesus'un kimleri tercih edeceği merak ediliyor.

Bruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King ve Willian Arao’nun UEFA listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir diğer yeni transfer Tiago Çukur’un durumu ise belirsiz.

Takımdan ayrılması beklenen Mauricio Lemos, Novak, Burak Kapacak, Tisserand, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Max Meyer ile beraber transfer görüşmeleri yapan Mergim Berisha ve Mbwana Samatta'nın listeye alınması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yer alması beklenen futbolcular şunlar:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Arda Güler, Diego Rossi, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.



