Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı öncesi kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU:
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