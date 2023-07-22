Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı öncesi kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 18:31
Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU:


Zimbru Chisinau fenerbahçe UEFA Konferans Ligi

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