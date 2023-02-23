Fenerbahçe Kulübü, enkazdan kurtarılan Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı
Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki enkazdan kurtulan 10 yaşındaki Kuzey Koşar'ı Ülker Stadı'nda ağırladı.
Fenerbahçe, Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedelere moral desteği sağlamaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak Hatay’da enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda konuk etti.
Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatay’da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini stadımızda ağırladık. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 10 yaşındaki taraftarımıza isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması da hediye edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerine yer verildi.
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