Fenerbahçe maçı öncesi Alanyaspor'a sakatlık şoku!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Alanyaspor'da mücadele öncesi sakatlık açıklaması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Alanyaspor'da mücadele öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamaya göre Fatih Aksoy, Zouhair Feddal ve mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec kadroda yer almıyor. Leroy Fer ise kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçına çıkamayacak.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sakatlık sonrası tedavileri ve bireysel antrenmanları devam eden Fatih Aksoy, Zouhair Feddal, mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec ve kart cezalısı Leroy Fer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyor."
?? Sakatlık sonrası tedavileri ve bireysel antrenmanları devam eden Fatih Aksoy, Zouhair Feddal, mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec ve kart cezalısı Leroy Fer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyor. pic.twitter.com/wCQWAB4i9C— Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) March 19, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- Erdoğan aday olamaz
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı
- Av. Kazmaz aday adaylığını açıkladı: Kamer Genç olacağım
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması