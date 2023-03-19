Fenerbahçe maçı öncesi Alanyaspor'a sakatlık şoku!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 18:01

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 18:01

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Alanyaspor'da mücadele öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamaya göre Fatih Aksoy, Zouhair Feddal ve mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec kadroda yer almıyor. Leroy Fer ise kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçına çıkamayacak.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sakatlık sonrası tedavileri ve bireysel antrenmanları devam eden Fatih Aksoy, Zouhair Feddal, mide rahatsızlığı bulunan Jure Balkovec ve kart cezalısı Leroy Fer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyor."