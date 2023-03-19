Eskişehirspor penaltı kaçırmıyor

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:48

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 11:48

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in 24. haftasında oynadığı zorlu Karşıyaka deplasmanından bir puanla dönmeyi başardı. Eskişehirspor, İzmir deplasmanında aldığı skorla puanını 19’a çıkararak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı şimşekler, lig boyunca topladığı 19 puanın 9’unu bu süreçte hanesine yazdırdı.

TOLGA YAKUT BEYAZ NOKTAYI SEVİYOR

TFF 3. Lig’de geride kalan 24 haftada rakip fileleri 27 kez havalandıran Eskişehirspor, bu gollerin 4’ünü penaltı vuruşundan kaydetti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Yakut, Hacettepe 1945, Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka maçlarında kullandığı penaltı vuruşlarında hata yapmadı. Genç orta saha, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Muş 1984 ile oynanan karşılaşmada da iki kez kullandığı penaltı vuruşlarında rakip fileleri havalandırırken, bu sezon kullandığı 6 penaltı vuruşunun hepsini gole çevirmiş oldu. 24 haftası geride kalan ligde 21 maçta forma giyen Yakut, kaydettiği 7 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.