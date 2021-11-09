Fenerbahçe maçları sezon sonuna kadar Güney Kore'den canlı yayınlanacak
Güney Kore'de yayın yapan dijital platform Coupang Play, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı.
Kim Min Jae transferinin ardından Güney Kore’nin Fenerbahçe maçlarına ilgisi arttığı bir süredir biliniyordu. Bu ilginin sonucunda ilk olarak Frankfurt-Fenerbahçe maçı Güney Kore’den naklen yayınlanmıştı.
Artan ilginin sonucunda artık Süper Lig maçları da Güney Kore’de canlı yayınlanacak.
Güney Kore'de yayın yapan dijital platform Coupang Play, Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı. Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesiyle başlayan yayınlar, sezon boyunca devam edecek ve tüm Fenerbahçe maçları Güney Kore'de canlı yayınlanacak.
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