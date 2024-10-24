Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı: Taraftarlar birbirlerine girdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı: Taraftarlar birbirlerine girdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:28

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi olay çıktı.

Manchester United'ı desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.

POLİSLER ARAYA GİRDİ

Sarı-lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı. 

Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.


Etiketler: #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi #kavga

İlgili Haberler

Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
Fenerbahçe Opet, deplasmanda az farkla galip!

Fenerbahçe Opet, deplasmanda az farkla galip!
Dries Mertens'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!

Dries Mertens'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler