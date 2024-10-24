Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi olay çıktı: Taraftarlar birbirlerine girdi!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi olay çıktı.
Manchester United'ı desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.
POLİSLER ARAYA GİRDİ
Sarı-lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.
Etiketler: #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi #kavga
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