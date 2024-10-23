Fenerbahçe Opet, deplasmanda az farkla galip!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yendi.

Fenerbahçe Opet, deplasmanda az farkla galip!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 22:19

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 mağlup etti.

Salon: City Sports

Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Veronika Vavrova (Çekya)

KGHM: Davis 4, Peterson 16, Steinberga 21, Gajda, Cannon 28, Piestrzynska 3, Zahui 3, Jespersen 13, Piechowiak

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 14, Meesseman 22, Allemand 9, Badiane 5, Atkins 8, Olcay Çakır 1, Alperi Onar, Milic, Charles 19

1. periyot: 20-14

Devre: 47-37

3. periyot: 65-63


Etiketler: #fenerbahçe opet #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi #KGHM BC Polkowice #KGHM
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