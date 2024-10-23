Fenerbahçe Opet, deplasmanda az farkla galip!
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yendi.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 mağlup etti.
Salon: City Sports
Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Veronika Vavrova (Çekya)
KGHM: Davis 4, Peterson 16, Steinberga 21, Gajda, Cannon 28, Piestrzynska 3, Zahui 3, Jespersen 13, Piechowiak
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 14, Meesseman 22, Allemand 9, Badiane 5, Atkins 8, Olcay Çakır 1, Alperi Onar, Milic, Charles 19
1. periyot: 20-14
Devre: 47-37
3. periyot: 65-63
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