Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:49

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:49

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.

Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.

MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"

Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili, "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" ifadelerini kullanmıştı.