Samsunspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin tedavi için ülkesine gittiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.
Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.
MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"
Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili, "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #sakatlık
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Lyon deplasmanında!
- Fenerbahçe'nin konuğu Manchester United!
- Bugün hangi maçlar var?
- 'İnanılmaz ama gerçek'
- Osimhen için adayı satışa çıkardı: İşte fiyatı!
- Maçta sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Oosterwolde gelişmesi
- Fenerbahçeli yıldızdan Manchester United açıklaması!
- Houston Rockets'tan NBA'e kötü başlangıç!
- 'Önce cennet sonra cehennem'
- Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat galip
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Kimlikleri belli oldu
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Otostop çeken gence ahlaksız teklif!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'