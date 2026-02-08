Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u eli boş gönderdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 23:58:00
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında ağırladığı ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe Medicana: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)

Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10

Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)

İlgili Konular: #fenerbahçe #Alanyaspor #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

