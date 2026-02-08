Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u eli boş gönderdi!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar
Fenerbahçe Medicana: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)
Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10
Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)