Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da ilk kez kaybetti!
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya evinde 3-0 yenildi.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya evinde 3-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alırken, İtalyan temsilcisi ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Dryzga, Kargayin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Luburic, Caner Dengin, Caner Pekşen)
Vero Volley Monza: Beretta, Gil Kreling, Zaytsev, Averrall, Lawani, Röhrs (Gaggini, Swarc, Marttila)
Setler: 23-25, 20-25, 23-25
Süre: 81 dakika (26, 24, 31)
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