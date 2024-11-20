Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da ilk kez kaybetti!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya evinde 3-0 yenildi.

Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da ilk kez kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 21:51

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya evinde 3-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alırken, İtalyan temsilcisi ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Dryzga, Kargayin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Luburic, Caner Dengin, Caner Pekşen)

Vero Volley Monza: Beretta, Gil Kreling, Zaytsev, Averrall, Lawani, Röhrs (Gaggini, Swarc, Marttila)

Setler: 23-25, 20-25, 23-25

Süre: 81 dakika (26, 24, 31)


Etiketler: #Vero Volley Monza #Fenerbahçe Medicana #CEV Şampiyonlar Ligi
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