Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da turu zora soktu
Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımına 3-1 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 3-1 mağlup oldu.
Mücadelenin ikinci maçı 25 Şubat Salı günü Polonya ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Theodora Kyrıopoulou (Yunanistan), Djordje Zelonovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Karyagin, Caner Pekşen)
Asseco Resovia: Klos, Ropret, Vasina, Woch, Boyer, Bednorz (Potera, Bucki, Cebulj)
Setler: 25-22, 18-25, 15-25, 23-25
Süre: 116 dakika (30, 31, 24, 31)
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