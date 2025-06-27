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Fenerbahçe Medicana, Bedart-Ghani'yi açıkladı!

Fenerbahçe Medicana, Bedart-Ghani'yi açıkladı!

27.06.2025 16:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Medicana, Bedart-Ghani'yi açıkladı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Medicana, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Texas Univ. ile profesyonel kariyerine başlayan Yaasmeen; United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo formalarını terletti.

2021/2022 Kore V-Ligi'nin 'En İyi Servis Atan Oyuncu' ödülünün sahibi olan Yaasmeen; NCAA-Big 12 Conference ve KOVO Kupası'nda da şampiyonluklara adını yazdırdı.


İlgili Konular: #transfer #Fenerbahçe Medicana

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