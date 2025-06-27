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Fenerbahçe Beko'dan Sarunas Jasikevicius'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe Beko'dan Sarunas Jasikevicius'a yeni sözleşme!

27.06.2025 13:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko'dan Sarunas Jasikevicius'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe Beko'nun Sarunas Jasikevicius ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Beko, Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ YENİLENİYOR

Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası kazanan Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yeniliyor.

4 SENELİK İMZA

1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılması konusunda Litvanyalı hocayla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 49 yaşındaki Saras'ın 2028-29 sezonu sonuna kadar kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. 

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