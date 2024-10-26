Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 5'te 5
Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.
1. SET: 19-25
2.SET: 20-25
3.SET: 24-26
Spor Haberleri
- Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum
- Leverkusen, Werder Bremen'e 90'da takıldı
- 6 gollü maçta kazanan Ankaragücü!
- Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na set vermedi: 5'te 5
- Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
- MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi
- Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip
- Nuri Şahin'in Dortmund'u lige mağlubiyetle döndü!
- Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton çelmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Çete ‘işi’ büyütmüş!