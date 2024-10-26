Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 5'te 5

Yayınlanma: 26.10.2024 - 20:47

Güncelleme: 26.10.2024 - 20:47

Vodafone Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.

1. SET: 19-25

2.SET: 20-25

3.SET: 24-26