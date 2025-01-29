Fenerbahçe Medicana evinde Olympiakos'a direnemedi

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçe Medicana evinde Olympiakos'a direnemedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:47

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki durumu, grup maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Çağatay Durmaz, Luburic (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)

Olympiakos: Koumentakis, Pajenk, Travica, Perrin, Tzourits, Atanasijevic (Tziavras, Kostantinidis, Dalakouras)

Setler: 25-27, 25-22, 25-20, 25-27, 15-17

Süre: 125 dakika (28, 26, 22, 31, 18)


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Olympiakos #CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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