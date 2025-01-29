Fenerbahçe Medicana evinde Olympiakos'a direnemedi
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 yenildi.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki durumu, grup maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Çağatay Durmaz, Luburic (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)
Olympiakos: Koumentakis, Pajenk, Travica, Perrin, Tzourits, Atanasijevic (Tziavras, Kostantinidis, Dalakouras)
Setler: 25-27, 25-22, 25-20, 25-27, 15-17
Süre: 125 dakika (28, 26, 22, 31, 18)
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