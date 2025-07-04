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Fenerbahçe'nin 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Fenerbahçe'nin 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

4.07.2025 16:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu çekilirken Fenerbahçe'nin maç takvimi de belli oldu.

Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunda fikstürü belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin ilk haftadaki rakibi ve derbi haftaları…

Sarı-lacivertliler, Süper Lig 2025/2026 sezonunda ilk maçını sahasında Alanya ile oynayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk derbisine 11. haftada deplasmanda Beşiktaş karşısında çıkacak.  

Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 14. haftada Kadıköy'de konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ

  • Alanyaspor
  • Göztepe (D)
  • Kocaelispor
  • Gençlerbirliği (D)
  • Trabzonspor
  • Kasımpaşa (D)
  • Antalyaspor
  • Samsunspor (D)
  • Karagümrük
  • Gaziantep (D)
  • Beşiktaş (D)
  • Kayserispor
  • Rizespor (D)
  • Galatasaray
  • Başakşehir (D)
  • Konyaspor
  • Eyüpspor(D)


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