Fenerbahçe'nin 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunda fikstürü belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin ilk haftadaki rakibi ve derbi haftaları…
Sarı-lacivertliler, Süper Lig 2025/2026 sezonunda ilk maçını sahasında Alanya ile oynayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk derbisine 11. haftada deplasmanda Beşiktaş karşısında çıkacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise 14. haftada Kadıköy'de konuk edecek.
FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ
- Alanyaspor
- Göztepe (D)
- Kocaelispor
- Gençlerbirliği (D)
- Trabzonspor
- Kasımpaşa (D)
- Antalyaspor
- Samsunspor (D)
- Karagümrük
- Gaziantep (D)
- Beşiktaş (D)
- Kayserispor
- Rizespor (D)
- Galatasaray
- Başakşehir (D)
- Konyaspor
- Eyüpspor(D)