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Fenerbahçe'nin antrenmanında sakatlık! Vedat Muriqi sahayı sedyeyle terk etti...

Fenerbahçe'nin antrenmanında sakatlık! Vedat Muriqi sahayı sedyeyle terk etti...

29.06.2026 15:41:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin antrenmanında sakatlık! Vedat Muriqi sahayı sedyeyle terk etti...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi'in antrenmanda sakatlandığı kaydedildi.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

VEDAT MURIQI SEDYEYLE TERK ETTİ

Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Antrenmanda Vedat Muriqi, adalesinde ağrı hissederek sahayı sedyeyle terk etti. Oyuncunun durumuna ilişkin kaynakta ek bilgi yer almadı.

ASENSIO İLE SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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