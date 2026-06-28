Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmanı yarıda bıraktı

28.06.2026 20:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmanı yarıda bıraktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca, antrenmanda sakatlık geçirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde beklenmedik Anderson Talisca gelişmesi yaşandı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

beIN SPORTS'un haberine göre; çift kale antrenman esnasında sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Öte yandan Milan Skriniar da antrenmanlara başladı. Marco Asensio ise antrenör eşliğinde bireysel çalıştı.

Önceki antrenmanda darbeye bağlı hafif bir sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ise bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Amara Diouf ise akşam antrenmanı öncesi bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #anderson talisca

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği açıklaması: Barış Göktürk yaşananları anlattı!
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği açıklaması: Barış Göktürk yaşananları anlattı! Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktürk, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşananların orada kaldığını belirterek, bu konuda yeni bir değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.
Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı
Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a transfer oldu.
Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası!
Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası! Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.