Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmanı yarıda bıraktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.
Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde beklenmedik Anderson Talisca gelişmesi yaşandı.
ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
beIN SPORTS'un haberine göre; çift kale antrenman esnasında sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Öte yandan Milan Skriniar da antrenmanlara başladı. Marco Asensio ise antrenör eşliğinde bireysel çalıştı.
Önceki antrenmanda darbeye bağlı hafif bir sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ise bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Amara Diouf ise akşam antrenmanı öncesi bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.