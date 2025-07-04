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Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Jonathan David imzayı attı!

Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Jonathan David imzayı attı!

4.07.2025 12:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Jonathan David imzayı attı!

Juventus, bonservisi elinde olan Kanadalı santrfor Jonathan David'i transfer etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, hücum hattına güç kattı.

Juventus, Fransa ekibi Lille'den ayrılan bonservisi elinde bulunan Kanadalı forvet Jonathan David'i kadrosuna kattı.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Kanadalı golcü, Torino'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra, 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir kontrata imza atacak.

PERFORMANSI

Süper Lig devlerinin de ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maça çıkarken 25 gol, 12 asistlik katkıda bulundu.

İtalyan ekibi, David'i kadrosuna kattığını şu paylaşımla duyurdu:


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