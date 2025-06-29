Vlahovic'in kararı sonrası... Juventus'ta flaş Jonathan David gelişmesi!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Dusan Vlahovic ve Jonathan David'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını iki futbolcudaki son durumu manşetten verdi.

VLAHOVIC AYRILMAK İSTEMİYOR

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgiye göre Dusan Vlahovic, Juventus'ta kalacağını takım arkadaşlarına bildirdi.

TÜM PLANLAR ALTÜST

Vlahovic'le yollarını ayırmayı hedefleyen ve Jonathan David ile büyük ölçüde anlaşan Juventus'un, bu gelişme sonrası planlarının suya düştüğü aktarıldı.

İki yüksek maliyetli forvete kadroda yer vermek istemeyen Juventus, Vlahovic'in ayrılmadığı senaryoda Jonathan David transferini gözden geçirecek.

Juventus'un Jonathan David ile yıllık 6 milyon Euro ücret + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı Çizme basınında yer almıştı.



