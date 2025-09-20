Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tansiyon yükseldi!

Fenerbahçe'de tarihi kongrenin ilk günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Fenerbahçe camiası yarın (21 Eylül) saat 10.00-17.00 arasında yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.
Fenerbahçe'nin kongresinin ilk gününde tribünlerde tansiyon yükseldi.
Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında gerilim yaşandı.
Yaşanan olaylarda Sadettin Saran destekçilerinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de kongre günü!— Ekol Sports (@ekol_sports) September 20, 2025
👉 Sadettin Saran ve ekibinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldı.
