Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tansiyon yükseldi!

20.09.2025 13:51:00
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü bugün 11.00'de başladı. Kongrede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran destekçileri arasında gerilim yaşandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de tarihi kongrenin ilk günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Fenerbahçe camiası yarın (21 Eylül) saat 10.00-17.00 arasında yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.

Fenerbahçe'nin kongresinin ilk gününde tribünlerde tansiyon yükseldi.

Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında gerilim yaşandı.

Yaşanan olaylarda Sadettin Saran destekçilerinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldığı belirtildi.

 

