Sarı lacivertliler yeni başkanını seçiyor: Fenerbahçe'de tarihi genel kurul!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü bugün 10.30'da başlayacak. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.

D İVAN BAŞKANI SE Ç İLECEK

Fenerbahçe’de genel kurul iki gün üzerinden yapılacak. Bugün başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Sonrasında iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

MALİ Y ÖNDEN İBRA OYLANACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKANLIK SE Ç İMİ PAZAR G ÜNÜ

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Fenerbahçe’de başkanlık için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLEN İYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

11:00 | Fenerbahçe'de olağanüstü seçim genel kurul toplantısı başladı. Kongrede açılış konuşmasın yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin yaptı. Pekin, "Bugün bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçemizin geleceğine karar vermek için bir araya geldik. Fenerbahçemiz yıllarca sadece sahada değil, masada da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu iyi bilsin. Fenerbahçe ne boyun eğer ne de geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayakta kalacaktır. Burada vereceğimiz kararlar, sadece önümüzdeki yılları değil, evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir, birlik beraberlik ve zafer. Tekrar ediyorum, yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi, sarsılmaz birlik ve beraberliği" dedi.

10:29 | Fenerbahçe'de başka adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, genel kurul öncesinde selamlaştı.

🟡 🔵 Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran, selamlaştı pic.twitter.com/6imLhl9N9F — AA SPOR (@aa_spor) September 20, 2025

09:12 | Fenerbahçe'den paylaşım: Chobani Stadyumu’nda büyük ailemizle buluşuyoruz. Kongre üyelerimiz, üye kartlarını eski Kenan Evren Lisesi arsasından aldıktan sonra Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza giriş yapabilirler.