Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin ardından savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaştı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo kimdir? Nelson Semedo kaç yaşında, nereli?

NELSON SEMEDO KİMDİR?

Nelson Semedo, 16 Kasım 1993 yılında Portekiz'in başkenti Lizbon'da dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur.

Kariyerine Sintrense'de başlayan oyuncu, 2012 yılında Benfica'ya transfer olmuştur. Bir sezon Fátima'da kiralık oynadıktan sonra bir süre Benfica B'de yer almıştır. 2015'te as takıma yükselen futbolcu, takımıyla Primeira Liga şampiyonlukları yaşamıştır. Temmuz 2017'de transfer olduğu Barcelona ile ilk iki sezonda La Liga şampiyonu olmuştur.

Semedo, Portekiz adına ilk A millî maçına Ekim 2015'te çıkmış ve 2017 Konfederasyonlar Kupası ve kazandıkları 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde millî maçlarda yer almıştır.

Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, Portekiz millî takımı adına ilk kez 2 Ekim 2015 tarihinde 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Danimarka ve Sırbistan maçları için çağrıldı. İlk maçına Belgrad'da Partizan Stadyumu'nda 2-1 kazandıkları Sırbistan karşısında çıktı.

Semedo, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna seçildi. Turnuvanın grup aşamasının son maçında 4-0 kazandıkları Yeni Zelanda karşısında oynadı. Ayrıca üçüncülük maçında kazandıkları Meksika maçında yer aldı. 106. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Semedo, 2018 FIFA Dünya Kupası için 35 kişilik aday kadroya seçilse de, kadroda yer alamadı.

NELSON SEMEDO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sintrense (2011-2012) - Futbola başladığı kulüp.

Benfica B ve A Takımı (2012-2017) - Portekiz'in köklü kulübünde iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona (2017-2020) - La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey zaferi yaşadı.

Wolverhampton Wanderers (2020-2024) - Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergiledi.