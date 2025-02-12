Fenerbahçe, Ongjen Mimovic'in ayrılığını açıkladı!
Fenerbahçe, Ongjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Ongjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'te forma giyecek.
NEDEN KİRALANDI?
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.
6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.
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