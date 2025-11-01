Fenerbahçe Opet, Çanakkale Belediyespor'u rahat geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 18:04:00
Haber Merkezi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 yendi.

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 103-81 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 4'te 4 yaptı.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

1. Periyot: 15-36

Devre: 40-61

3. Periyot: 66-84

