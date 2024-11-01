Fenerbahçe Opet galibiyet serisini devam ettirdi!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Emlak Konut'u 80-66 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Emlak Konut'u 80-66 mağlup etti.
Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Opet oynadığı 5 maçı da kazandı. Sarı lacivertliler puanını 10 yaptı. Emlak Konut ise 3. yenilgisini yaşadı ve 9 puanla 3. sırada yer aldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali Rıza Pinat, Melihşah Mercan
Fenerbahçe Opet: Williams 12, Charles 22, Meesseman 15, Sevgi Uzun 16, Allemand, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 2, Alperi Onar 4, İdil Saçalır
Emlak Konut: Thomas 16, Macaulay 16, Parks 9, Sehernaz Çidal 7, Gueye 17, Berfin Sertoğlu 1, Gamze Takmaz
1. Periyot: 23-17
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-50
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