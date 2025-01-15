Fenerbahçe Opet, namağlup liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 yendi.

Fenerbahçe Opet, namağlup liderliğini sürdürdü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 23:19

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla namağlup liderliğini südürdü.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

ZVVZ USK Prag: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Magbegor 4, Jones 12, Vyoralova 5, Hof 8, Andelova

Fenerbahçe Opet: Atkins 4, Williams 7, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 8, Badiane 5, Charles 2

1. Periyot: 18-12

Devre: 34-35

3. Periyot: 45-50


Etiketler: #fenerbahçe opet #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi #ZVVZ UZK Prag
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