Fenerbahçe Opet, namağlup liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 yendi.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla namağlup liderliğini südürdü.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)
ZVVZ USK Prag: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Magbegor 4, Jones 12, Vyoralova 5, Hof 8, Andelova
Fenerbahçe Opet: Atkins 4, Williams 7, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 8, Badiane 5, Charles 2
1. Periyot: 18-12
Devre: 34-35
3. Periyot: 45-50
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