Fenerbahçe Opet, normal sezonu galibiyetle tamamladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Danilos Pizza'yı 98-74 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Danilos Pizza'yı 98-74 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodunu 28-19 üstün tamamladığı mücadelede soyunma odasına 11 farkla 53-42 önde gitti.
İkinci yarıya çok etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, 23. dakikada geride bıraktığı rakibine müsabakada bir daha öne geçme şansı vermedi.
Sarı-lacivertliler, final periyoduna 73-65 önde girdiği karşılaşmada parkeden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yarkın Keskin, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe Opet: Allemand 13, Sevgi Uzun 11, Williams 27, Badiane 11, Sabally 19, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut, İdil Saçalır, Alperi Onar 5, Tilbe Şenyürek 12, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz
Danilos Pizza: Henderson 13, Cooke 18, Ferda Yıldız 6, Walker 17, Mompremier 12, Hande Çelebi 1, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar, 3 Aysude Torcu
1. periyot: 19-28
Devre: 42-53
3. periyot: 73-65
Spor Haberleri
- Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı
- Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber
- La Liga ekibi Arda Güler'in peşinde..
- Fenerbahçe Opet, normal sezonu galibiyetle tamamladı
- Thibaut Courtois, milli takıma geri döndü!
- Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi!
- Rangers'tan tartışmalı pozisyon için itiraf
- Thomas Reis'ten Fenerbahçe açıklaması!
- İngiltere milli takım kadrosu açıklandı
- Handan Özbek’in Afrika temalı fotoğraf sergisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Yumruk, ihraç, koltuk
- İstanbul'un havası en kirli semti belli oldu