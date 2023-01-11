Fenerbahçe Opet, Polonya'da kaybetti

CEV Şampiyonanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya ekibi LKS Commercecon'a 3-1 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 22:17
Fenerbahçe Opet, Polonya'da kaybetti
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında konuk olduğu Polonya temsilcisi LKS Commercecon'a 3-1 yenildi.

Lodz şehriyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakada ev sahibi takım, 25-21, 22-25, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip geldi.

LKS Commercecon'un ikinci galibiyetini aldığı grupta sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.


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