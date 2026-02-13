Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet sahasında farklı kazandı!

Fenerbahçe Opet sahasında farklı kazandı!

13.02.2026 20:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet sahasında farklı kazandı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76'lık skorla geçti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 22 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Charli Collier 31 sayı üretmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 34-17

Devre: 69-31

3. Periyot: 95-56

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Melikgazi Kayseri Basketbol #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Yıldız futbolcu listeye dahil edilmedi: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Yıldız futbolcu listeye dahil edilmedi: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı! Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi!
Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi! Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'a Oleksandr Zubkov'dan kötü haber geldi. Zubkov dev maç öncesi yapılan son idmanda yer almadı.
Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması!
Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması! Fenerbahçe, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 6.250.000.000 TL'ye yükseltildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.