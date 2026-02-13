Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi!

Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi!

13.02.2026 18:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi!

Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'a Oleksandr Zubkov'dan kötü haber geldi. Zubkov dev maç öncesi yapılan son idmanda yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer yaptığı idmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor'a Oleksandr Zubkov'dan kötü haber geldi.

ZUBKOV SON İDMANDA YER ALMADI

HT Spor'un haberine göre; Zubkov, Trabzonspor'un son antrenmanında yer almadı. Ukraynalı futbolcunun yarınki Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

ZUBKOV'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp 1666 dakika sahada kalan Oleksandr Zubkov, 3 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #Oleksandr Zubkov

İlgili Haberler

Yıldız futbolcu listeye dahil edilmedi: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Yıldız futbolcu listeye dahil edilmedi: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı! Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko maçı açıklaması!
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko maçı açıklaması! Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 28. haftasında cuma günü kendi evlerinde ağırlayacakları Fenerbahçe Beko maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de tarihi imza: Sadettin Saran 'Bu bir veda değil' diyerek duyurdu!
Fenerbahçe'de tarihi imza: Sadettin Saran 'Bu bir veda değil' diyerek duyurdu! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'in imza töreninde açıklamalarda bulundu. Eda Erdem'in bugün attığı imzanın bir veda olmadığını dile getiren Saran "Eda Erdem 2 yıllık sözleşmenin ardından, sarı lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak ve sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak” dedi.