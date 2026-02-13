Fenerbahçe maçı öncesi... Trabzonspor'da flaş Zubkov gelişmesi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer yaptığı idmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor'a Oleksandr Zubkov'dan kötü haber geldi.
ZUBKOV SON İDMANDA YER ALMADI
HT Spor'un haberine göre; Zubkov, Trabzonspor'un son antrenmanında yer almadı. Ukraynalı futbolcunun yarınki Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
ZUBKOV'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp 1666 dakika sahada kalan Oleksandr Zubkov, 3 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.