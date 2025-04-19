Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Opet, pazar günkü maçta da Çimsa ÇBK Mersin'i yenmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve üst üste 7. kez şampiyon olacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, pazar günü karşı karşıya gelecek.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.
Seride ilk iki maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.
İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe Opet, pazar günkü maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.
Ev sahibi ekibin galibiyeti halinde ise seri, bir sonraki maça taşınacak.
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