Fenerbahçe Opet taraftarıyla kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 18:26
Fenerbahçe Opet taraftarıyla kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ada Korkmaz, Meryem Boz, Cristina)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Merve İzbilir)

Setler: 22-25, 25-23, 25-13, 25-16

Süre: 104 dakika (26, 30, 24, 24)


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