Fenerbahçe Opet taraftarıyla kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ada Korkmaz, Meryem Boz, Cristina)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Merve İzbilir)
Setler: 22-25, 25-23, 25-13, 25-16
Süre: 104 dakika (26, 30, 24, 24)
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