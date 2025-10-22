Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 21 sayı fark!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 23:42:00
AA
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürürken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Amalia Marchiş (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3

Olympiakos: Jacubcova, Woolfolk 15, Christinaki 12, Kollatou 10, Johnson 17, Spyridopoulou 5, Karlafti 5, Raber 9, Ntala, Diela

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

İlgili Konular: #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi #fenerbahçe opet #Olympiakos

