Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye hapis istemi!

Eski Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye hapis istemi!

22.10.2025 16:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eski Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye hapis istemi!

Dönemin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını kaydetti.

Mütalaada, sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı Serdar Mermut, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını isteyerek, savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtiliyor.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Selahattin Baki #Eray Yazgan

İlgili Haberler

Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki pozisyon da yer aldı!
Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki pozisyon da yer aldı! Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu Fenerbahçe Spor Kulübü, erkek basketbol takımının forma üzeri, erkek kolej basketbol takımının ise 2025-2026 sezonu kapsamında isim ve forma göğüs sponsorluğu için RAMS Global markası ile anlaşma imzaladı.
Fenerbahçeli Edson Alvarez'den eleştirilere yanıt: 'Gereksiz konuşmalar var'
Fenerbahçeli Edson Alvarez'den eleştirilere yanıt: 'Gereksiz konuşmalar var' UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü kendi sahasında Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Meksikalı oyuncu Edson Alvarez, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.