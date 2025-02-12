Fenerbahçe Opet'te Marija Lekovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Fenerbahçe Opet'te Marija Lekovic ile yollar ayrıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:29

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.


Etiketler: #fenerbahçe opet #Marija Lekovic #transfer
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