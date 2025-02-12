Fenerbahçe Opet'te Marija Lekovic ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.
Etiketler: #fenerbahçe opet #Marija Lekovic #transfer
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