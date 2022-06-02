Fenerbahçe Opet'ten 2 büyük transfer

02 Haziran 2022 Perşembe, 18:38

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2'si sansasyonel olmak üzere toplam 4 transfer birden açıkladı.

Sarı lacivertli ekip, transferlerine THY'den orta oyuncu Aslı Kalaç ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yine orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile başladı.

Fenerbahçe, bu transferlerin ardından Brezilya Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen pasör Macris Carneiro ile Naz Aydemir Akyol'dan boşalan pozisyonu doldurmuş oldu.

Sarı lacivertlilerin son büyük hamlesi ise Vakıfbank ile sözleşmesi sona eren 'Mavi Şimşek' lakaplı Meryem Boz oldu. Fenerbahçe, milli pasör çaprazının transferini duyurdu.