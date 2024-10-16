Fenerbahçe Opet'ten Euroleague'de ikide iki
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de Zaragoza'yı 84-64 mağlup etti ve ikide iki yaptı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 84-64 yendi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-9 önde geçti. İkinci çeyreğin başında Casademont Zaragoza farkı azaltsa da çabuk toparlanan Fenerbahçe, devre arasına 48-32 üstün girdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 71-55 önde kapattığı maçı 84-64 kazandı.
Fenerbahçe'de 22 sayı üreten Meesseman maçın en skoreri ve galibiyetin mimarı oldu. Sarı-lacivertlilerde Williams 14, Atkins 10, Allemand 9, Alperi Onar 7, Badiane 6, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır beşer, Charles 4, Milic 2 sayıyla oynadı.
Konuk takımda ise Pueyo 16, Gatling 15 sayıyla mücadele etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla C Grubu'na 2'de 2 yaparak başladı. Casademont Zaragoza ise ikinci maçında ilk kez yenildi.
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