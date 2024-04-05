Fenerbahçe Parolapara adını finale yazdırdı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve finale kaldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final serisinde Ziraat Bankası ve Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Parolapara 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Parolapara adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Parolapara'nın finaldeki rakibi Galatasaray'ı eleyen Halkbank olacak.
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