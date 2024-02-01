Fenerbahçe Parolapara yarı finale göz kırptı

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:28
Fenerbahçe Parolapara yarı finale göz kırptı
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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.

Belçika'nın Maaseik şehrindeki maçta Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik ekibine konuk oldu.

Fenerbahçe Parolapara, ilk seti 25-22 kazanırken büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette rakibine 35-33 üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti de 25-16 alan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.

Maçın rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.


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