Fenerbahçe Parolapara yarı finale göz kırptı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:28

Güncelleme: 01.02.2024 - 01:28

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.

Belçika'nın Maaseik şehrindeki maçta Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik ekibine konuk oldu.

Fenerbahçe Parolapara, ilk seti 25-22 kazanırken büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette rakibine 35-33 üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti de 25-16 alan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.

Maçın rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.