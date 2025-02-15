Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2 golle geçti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Petrol Ofisi, 26. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Karyna Alkhovik'in 82. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15. galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.
Spor Haberleri
- Amed Sportif, Ünye'yi 5 gollü maçta yendi
- Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2 golle geçti
- Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında gol olup yağdı!
- Bodrum FK, Başakşehir deplasmanında penaltıyla kazandı
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Serdal Adalı'dan taraftara mesaj!
- Fenerbahçe'ye özel forma
- Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi
- Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı
- Rekabet Kurulu'ndan ünlü cips şirketine ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- Soruşturmada flaş gelişme!
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!