Fenerbahçe Petrol Ofisi, üç puanı üç golle aldı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Amed'i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, üç puanı üç golle aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:43

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Amed'i konuk etti.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri dakika 42'de Konya Plummer, 79. dakikada Yaşam Göksu ve 90+10'da Mesude Alayont kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Sarı lacivertliler, maçın ardından puanını 55'e yükseltti. Amed, 17 puanda kaldı.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment deplasmanına gidecek. Amed, KDZ Ereğlispor'u konuk edecek.


Etiketler: #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi #fenerbahçe #Amedspor
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