Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen bir diğer ekip oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı