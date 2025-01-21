Fenerbahçe resmen açıkladı! Diego Carlos, İstanbul'a geliyor...
Fenerbahçe, Diego Carlos ve Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Diego Carlos ve Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Diego Carlos'un, bu gece 00.15'te (Salıyı çarşambaya bağlayan gece) Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir."
KADRODA YER ALMADI
Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.
31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.
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