Fenerbahçe resmen açıkladı! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da...

Yayınlanma: 23.08.2024 - 21:36

Güncelleme: 23.08.2024 - 21:36

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

Bilgilendirme



Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/txmTjw0N4d — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2024

İNGİLTERE'YE GİTTİ!

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Başarılı futbolcunun, TSİ ile 00.30'da İngiltere'de olması bekleniyor.

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.