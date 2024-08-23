Fenerbahçe resmen açıkladı! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da...
Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, ayrılık görüşmesini resmen açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2024
Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/txmTjw0N4d
İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Başarılı futbolcunun, TSİ ile 00.30'da İngiltere'de olması bekleniyor.
Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.
FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM
Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.
40 GOLE KATKI YAPTI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Celta Vigo evinde Valencia'yı rahat geçti!
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı
- Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu!
- Ricardo Quaresma, geri dönüyor!
- Taha Akgül baba oldu
- Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi
- Juventus, Weston McKennie ile uzattı
- Konyaspor, Cikalleshi ile yollarını ayırdı
- Imamoğlu'ndan spora destek
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!